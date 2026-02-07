„Bauer sucht Frau“-Star entert Plauener Winterdorf

Schäfer Heinrich bringt den Ballermann in den Rathaus-Lichthof. Fans feierten mit dem kultigen Landwirt eine feuchtfröhliche Hütten-Party.

Er liebt die Schafe und die Frauen. Ballermann-Party-Löwe Schäfer Heinrich, der in der vierten Staffel der Kuppelshow „Bauer sucht Frau" sein persönliches Glück suchte, enterte am Freitagabend das Plauener Winterdorf im Rathauslichthof.