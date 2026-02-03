MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Im Südtiroler Dorf im Rathaus-Hof zieht Betreiber Mario Martin nochmal alle Register.
Im Südtiroler Dorf im Rathaus-Hof zieht Betreiber Mario Martin nochmal alle Register. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Im Südtiroler Dorf im Rathaus-Hof zieht Betreiber Mario Martin nochmal alle Register.
Im Südtiroler Dorf im Rathaus-Hof zieht Betreiber Mario Martin nochmal alle Register. Bild: Ellen Liebner/Archiv
Plauen
„Bauer sucht Frau“-Star kommt ins Winterdorf nach Plauen
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bis Mitte Februar ist die kleine Mini-Alm im Innenhof des Plauener Rathauses noch geöffnet. Auf der Zielgeraden wartet Betreiber Mario Martin mit einigen Überraschungen auf.

Dafür, dass er mit seinem Team ins kalte Wasser gesprungen sei, „dafür ist es bislang wirklich gut gelaufen“, sagt Mario Martin. Seit Beginn des Plauener Weihnachtsmarkts am 25. November 2025 betreibt er jetzt schon seine Südtiroler Hütte samt Streichelzoo im Lichthof des Rathauses. Und noch bis zum 15. Februar lädt die Mini-Alm zum...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarkt geht in die Verlängerung: So kommt das Winterdorf bei Besuchern und Händlern an
Ursula, Annett und Thomas Kraft (von links) freuen sich über das Winterdorf auf dem Altmarkt. Damit endet das Weihnachtsfest nicht so abrupt, sagen sie.
Der Plauener Weihnachtsmarkt ist erstmals auch nach den Festtagen geöffnet und wird zum Winterdorf. Besucher genießen den Budenzauber. Doch nicht alles läuft gut, sagen einige Händler. Wo hakt es?
Florian Wunderlich
22:20 Uhr
3 min.
Gaddafi-Sohn Saif al-Islam in Libyen getötet
Saif al-Islam war 2021 nach langer Abwesenheit wieder in Libyen aufgetaucht. (Archivbild)
Nach dem Umbruch in Libyen kam Saif al-Islam in Haft. Er verschwand jahrelang und meldete sich erst 2021 mit großen politischen Ambitionen zurück. Nun wird er in seiner Residenz getötet.
25.12.2025
4 min.
Plauener Weihnachtsmarkt geht erstmals in die Verlängerung: So geht es jetzt im Winterdorf weiter
Im Lichthof des Plauener Rathauses betreibt Mario Martin in diesem Jahr über die Feiertage hinaus seine Almhütte.
Fünf Tage lang geben Händler in Plauener Stadtzentrum eine Zugabe für Weihnachtsmarktschwärmer. Die Almhütte im Rathaus-Lichthof öffnet sogar darüber hinaus.
Claudia Bodenschatz
02.02.2026
7 min.
Großbrand bei Freiberg: Autos, Motorräder und 5000 Liter Diesel in brennendem Gebäude – Der Einsatz in Bildern
 13 Bilder
Großbrand in einer Autowerkstatt in Kleinschirma: Die angrenzende Freiberger Straße und die Bahnstrecke wurden gesperrt.
In Kleinschirma ist ein Gebäude ausgebrannt. Per Warn-App wurden die Menschen in der Umgebung vor starker Rauchentwicklung gewarnt. 160 Kameraden der Feuerwehr waren an den Löscharbeiten beteiligt.
Johanna Klix, Thomas Kaufmann, Grit Baldauf, Cornelia Schönberg
22:01 Uhr
2 min.
Gil Ofarim entschuldigt sich und stürzt bei Dschungelprüfung
Gil Ofarim wurde im TV-Dschungel immer wieder mit dem Skandal konfrontiert.
An Tag 12 des Dschungelcamps sorgt Sänger Gil Ofarim für große Aufregung. Er entschuldigt sich überraschend. Kurz darauf kommt es zu einem Unfall.
02.02.2026
4 min.
Infusionen statt Konfetti: Reiterhof-Frau verpasst nach Unfall den Straßenfasching in Meerane
Der Mercedes von Franziska Pfitzner landete auf der B 175 in Waldenburg bei einem Unfall auf dem Dach.
Mit einem leichten Schädel-Hirn-Trauma hat Franziska Pfitzner drei Tage im Krankenhaus verbracht. Nach dem Crash in Waldenburg richtet sie emotionale Worte an die Ersthelfer: „Fühlt euch gedrückt.“
Holger Frenzel
Mehr Artikel