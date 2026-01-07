Bauernproteste am Donnerstag in Dresden: Auch vogtländische Landwirte beteiligen sich – „Wir können uns nicht alles gefallen lassen“

In mehreren Bundesländern sind Demonstrationen geplant, so auch in Sachsen. Sie richten sich gegen ein geplantes Freihandelsabkommen. Was vogtländische Landwirte jetzt befürchten.

Der bundesweit aktive Verein Land schafft Verbindung ruft für Donnerstag zu Protestaktionen in mehreren Bundesländern auf. Auch in Dresden soll es eine Demo geben. Landwirte aus dem Vogtland wollen sich daran beteiligen.