MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Nachrichten
  • |
  • Sachsen
  • |

  • „Meine regionalen Produkte werden jetzt schon verdrängt:“ Sächsische Bauern protestieren gegen Mercosur-Vertrag

Dominik Fritzsch aus Niederwürschnitz züchtet für die Marke „Erzgebirgisches Weiderind“ um die 200 Rinder im Jahr. Das Mercosur-Abkommen würde den Druck auf den Hof enorm verstärken, fürchtet er.
Dominik Fritzsch aus Niederwürschnitz züchtet für die Marke „Erzgebirgisches Weiderind“ um die 200 Rinder im Jahr. Das Mercosur-Abkommen würde den Druck auf den Hof enorm verstärken, fürchtet er. Bild: Frank Hommel
Leere Kindertraktoren symbolisieren eine wegbrechende Generation Landwirte: LSV-Landeschef Georg Stiegler kurz vor Beginn der Kundgebung.
Leere Kindertraktoren symbolisieren eine wegbrechende Generation Landwirte: LSV-Landeschef Georg Stiegler kurz vor Beginn der Kundgebung. Bild: Frank Hommel
Boliden an der Frauenkirche: Ihre Traktoren haben die Protestierer diesmal aber ordnungsgemäß eingeparkt.
Boliden an der Frauenkirche: Ihre Traktoren haben die Protestierer diesmal aber ordnungsgemäß eingeparkt. Bild: Frank Hommel
„Globale Bedeutung“: Uruguays Präsident Luis Lacalle Pou im Dezember 2024 mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
„Globale Bedeutung“: Uruguays Präsident Luis Lacalle Pou im Dezember 2024 mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bild: dpa/Archiv
Dominik Fritzsch aus Niederwürschnitz züchtet für die Marke „Erzgebirgisches Weiderind“ um die 200 Rinder im Jahr. Das Mercosur-Abkommen würde den Druck auf den Hof enorm verstärken, fürchtet er.
Dominik Fritzsch aus Niederwürschnitz züchtet für die Marke „Erzgebirgisches Weiderind“ um die 200 Rinder im Jahr. Das Mercosur-Abkommen würde den Druck auf den Hof enorm verstärken, fürchtet er. Bild: Frank Hommel
Leere Kindertraktoren symbolisieren eine wegbrechende Generation Landwirte: LSV-Landeschef Georg Stiegler kurz vor Beginn der Kundgebung.
Leere Kindertraktoren symbolisieren eine wegbrechende Generation Landwirte: LSV-Landeschef Georg Stiegler kurz vor Beginn der Kundgebung. Bild: Frank Hommel
Boliden an der Frauenkirche: Ihre Traktoren haben die Protestierer diesmal aber ordnungsgemäß eingeparkt.
Boliden an der Frauenkirche: Ihre Traktoren haben die Protestierer diesmal aber ordnungsgemäß eingeparkt. Bild: Frank Hommel
„Globale Bedeutung“: Uruguays Präsident Luis Lacalle Pou im Dezember 2024 mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.
„Globale Bedeutung“: Uruguays Präsident Luis Lacalle Pou im Dezember 2024 mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Bild: dpa/Archiv
Sachsen
„Meine regionalen Produkte werden jetzt schon verdrängt:“ Sächsische Bauern protestieren gegen Mercosur-Vertrag
Redakteur
Von Frank Hommel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

AfD und Grüne sind sich in Sachsen selten einig. Bei Mercosur stimmen beide in den Chor der Kritiker mit ein. Ebenso BSW und der zuständige CDU-Minister. Wieso aber nicht Sachsens Bauernverband?

Rund 1000 Hektar bewirtschaftet Landwirt Georg Stiegler auf seinem Hof in Waldenburg im Kreis Zwickau. Dafür beschäftigt er gut eine Handvoll Mitarbeiter. Der Betrieb baut etwa Getreide an und Zuckerrüben. Die verkauft Stiegler an die Zuckerfabrik in Zeitz in Sachsen-Anhalt. Doch wie lange noch?, fragt er sich. Durch das Mercosur-Abkommen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.01.2026
1 min.
Macho mit Manko: Der BMW X5 beim TÜV (seit 2013)
Der X5 punktet bei Komfort, Fahrwerk und Bremsen: Die meisten Baujahre zeigen in der Hauptuntersuchung nur wenige Schwächen.
Das Oberklasse-SUV X5 trumpft bei der HU mit standfesten Bremsen auf - überraschend angesichts des hohen Leergewichts. Eine Marotte am Fahrwerk des auffälligen Autos sollte man indes im Blick haben.
Stefan Weißenborn, dpa
17:42 Uhr
3 min.
Landwirte fordern Nachbesserungen bei Mercosur-Abkommen
Landwirte forderten in Dresden einheitliche Produktstandards und Herkunftskennzeichnungen im Rahmen des Mercosur-Abkommens.
Mit einem Protest an der Dresdner Frauenkirche machen Landwirte auf ihre Sorgen aufmerksam. Sie fordern Nachverhandlungen beim Mercosur-Abkommen – und mehr Schutz für regionale Produkte.
09.01.2026
2 min.
Trump: Nur mein Sinn für Moral kann mich zurückhalten
Er brauche kein internationales Recht, sagte US-Präsident Donald Trump der "New York Times". (Archivbild)
Setzt das internationale Recht Grenzen für Donald Trump? Der US-Präsident selbst fühlt sich nur von seinem Sinn für Moral eingeschränkt, wie er der "New York Times" offenbarte.
08:29 Uhr
1 min.
Bauernproteste: Sachsens Agrarminister kritisiert EU-Pläne
Vor Bauernprotesten in Ostdeutschland kritisiert der Agrarminister Georg-Ludwig von Breitenbuch die EU-Pläne zur Unterzeichnung des umstrittenen Mercosur-Abkommens. (Archivbild)
Sachsens Agrarminister stellt sich hinter die Proteste gegen das Mercosur-Abkommen. Er fordert gleiche Standards für Importe und warnt vor Nachteilen für die heimische Landwirtschaft.
10:30 Uhr
2 min.
Dieses Hotel im Erzgebirge gehört zu den besten in Deutschland in Sachen Familienfreundlichkeit
Das Hotel „Am Bühl“ in Eibenstock ist Sachsens familienfreundlichstes Hotel.
Wo steht das beste Hotel mit Kinderbetreuung? Das wollte ein Internetportal wissen. Zur Auswahl standen 700 Familienhotels in 14 europäischen Ländern. Ein Haus im Erzgebirge schafft es sachsenweit auf Platz eins.
Heike Mann
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
Mehr Artikel