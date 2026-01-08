„Meine regionalen Produkte werden jetzt schon verdrängt:“ Sächsische Bauern protestieren gegen Mercosur-Vertrag

Sachsen
AfD und Grüne sind sich in Sachsen selten einig. Bei Mercosur stimmen beide in den Chor der Kritiker mit ein. Ebenso BSW und der zuständige CDU-Minister. Wieso aber nicht Sachsens Bauernverband?
Rund 1000 Hektar bewirtschaftet Landwirt Georg Stiegler auf seinem Hof in Waldenburg im Kreis Zwickau. Dafür beschäftigt er gut eine Handvoll Mitarbeiter. Der Betrieb baut etwa Getreide an und Zuckerrüben. Die verkauft Stiegler an die Zuckerfabrik in Zeitz in Sachsen-Anhalt. Doch wie lange noch?, fragt er sich. Durch das Mercosur-Abkommen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.