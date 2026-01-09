MENÜ
  • Bauernverbands-Chef: Vielleicht können Sachsens Landwirte sogar von Mercosur profitieren

Sachsen produziert mehr Milch, als es selbst verbraucht. Könnten die Bauern somit durch Mercosur am Ende profitieren?
„Kein Gefallen, wenn wir wieder auf der Autobahn stehen“: Sachsens Bauernpräsident Torsten Krawczyk.
Notfalls die Handbremse ziehen: Landwirtschaftsminister Georg-Ludwig von Breitenbuch (CDU).
Sachsen
Bauernverbands-Chef: Vielleicht können Sachsens Landwirte sogar von Mercosur profitieren
Redakteur
Von Frank Hommel
Die EU-Länder segnen Mercosur mehrheitlich ab. Das umstrittene Freihandelsabkommen hat damit eine wichtige Hürde genommen. Was hat der Widerstand auch aus dem Freistaat bewirkt?

Das geplante Freihandelsabkommen Mercosur hat eine wichtige Hürde genommen. Die EU-Länder sprachen sich am Freitag mit der erforderlichen Mehrheit dafür aus, den Vertrag mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay zu unterzeichnen. Das meldeten mehrere Presseagenturen.
