Bauernverbands-Chef: Vielleicht können Sachsens Landwirte sogar von Mercosur profitieren

Die EU-Länder segnen Mercosur mehrheitlich ab. Das umstrittene Freihandelsabkommen hat damit eine wichtige Hürde genommen. Was hat der Widerstand auch aus dem Freistaat bewirkt?
Das geplante Freihandelsabkommen Mercosur hat eine wichtige Hürde genommen. Die EU-Länder sprachen sich am Freitag mit der erforderlichen Mehrheit dafür aus, den Vertrag mit Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay zu unterzeichnen. Das meldeten mehrere Presseagenturen.
