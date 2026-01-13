MENÜ
  • Butter im Supermarkt von 2,40 Euro auf 99 Cent: Sachsens Bauernverband setzt sich gegen niedrige Milchpreise zur Wehr

„Wie können wir dem Einhalt gebieten?“ Torsten Krawczyk, Bauernpräsident von Sachsen.
„Wie können wir dem Einhalt gebieten?“ Torsten Krawczyk, Bauernpräsident von Sachsen. Bild: Robert Michael/dpa
Butter im Supermarkt von 2,40 Euro auf 99 Cent: Sachsens Bauernverband setzt sich gegen niedrige Milchpreise zur Wehr
Von Frank Hommel
Nach Ansicht vieler Landwirte decken die aktuellen Milchpreise noch nicht einmal die Kosten. Handelsriesen nutzten ihre Vormachtstellung aus, so der Vorwurf. Politik und Behörden sollen einschreiten.

Der Sächsische Landesbauernverband nimmt den Kampf gegen die aus Sicht vieler Milchbauern derzeit deutlich zu niedrigen Milchpreise auf. Das hat Bauernpräsident Torsten Krawczyk angekündigt. So hat der Verband darauf gedrängt, dass sich Landwirtschaftsminister der Bundesländer bei ihrem nächsten Treffen am Rand der am Freitag beginnenden...
Mehr Artikel