Bauhaus-Kreuzung in Plauen zwei Stunden gesperrt: Drei Verletzte nach Unfall

Nach einem Unfall ging auf dem Zubringer zur A 72 für zwei Stunden nichts mehr. Was bisher bekannt ist.

Die B 173 in Plauen ist im Bereich der Bauhaus-Kreuzung am Donnerstagabend für zwei Stunden voll gesperrt worden. Es kam zu erheblichen Einschränkungen für Pendler. An der Kreuzung B 173/Falkensteiner Straße war laut Polizei eine 29-Jährige mit ihrem Opel in den Toyota einer 21-Jährigen gefahren. Die Frau im Opel wollte von der Falkensteiner... Die B 173 in Plauen ist im Bereich der Bauhaus-Kreuzung am Donnerstagabend für zwei Stunden voll gesperrt worden. Es kam zu erheblichen Einschränkungen für Pendler. An der Kreuzung B 173/Falkensteiner Straße war laut Polizei eine 29-Jährige mit ihrem Opel in den Toyota einer 21-Jährigen gefahren. Die Frau im Opel wollte von der Falkensteiner...