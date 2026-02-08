Baumesse im Vogtland und der Fluch der steigenden Preise: „Zur Not müssen wir das Grundstück wieder verkaufen“

Bei Immobilienfinanzierungen melden Banken eine leichte Erholung, die Baubranche hofft auf Aufträge. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt: Für Bauherren können die Kosten leicht zur Falle werden.

Beim traditionellen Jahresempfang der Volksbank Vogtland-Saale-Orla hatte sich Vorstand Andreas Hostalka Mitte Januar vorsichtig optimistisch gezeigt. Bei Baufinanzierungen habe man "das Tal der Tränen durchschritten", die Bank sei in diesem Bereich wieder auf Wachstumskurs. Immobilienfinanzierungen hätten zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen,... Beim traditionellen Jahresempfang der Volksbank Vogtland-Saale-Orla hatte sich Vorstand Andreas Hostalka Mitte Januar vorsichtig optimistisch gezeigt. Bei Baufinanzierungen habe man "das Tal der Tränen durchschritten", die Bank sei in diesem Bereich wieder auf Wachstumskurs. Immobilienfinanzierungen hätten zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen,...