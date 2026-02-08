MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Baumesse im Vogtland und der Fluch der steigenden Preise: „Zur Not müssen wir das Grundstück wieder verkaufen“

Romy Dietrich, Geschäftsführerin von BB Beton und Bauwaren (hier mit Werkleiter Sebastian Heinrich), zeigt auf der Plauener Baumesse das Modell einer Skulptur, deren Betonelemente das Unternehmen für die Stadt Stockholm gefertigt hat.
Romy Dietrich, Geschäftsführerin von BB Beton und Bauwaren (hier mit Werkleiter Sebastian Heinrich), zeigt auf der Plauener Baumesse das Modell einer Skulptur, deren Betonelemente das Unternehmen für die Stadt Stockholm gefertigt hat. Bild: Ellen Liebner
Architektin Heike Weiß von der Plauener Baufirma „Weis Holz & Bau“ auf der Baumesse in der Festhalle. „Das Geschäft läuft langsam wieder an“, sagt sie.
Architektin Heike Weiß von der Plauener Baufirma „Weis Holz & Bau“ auf der Baumesse in der Festhalle. „Das Geschäft läuft langsam wieder an“, sagt sie. Bild: Ellen Liebner
Jörg Grünbeck, Sven Drechsel und Tobias Baumgärtel (von links) von der Plauener Firma Fenster- und Türenbau Grünbeck demonstrieren Brandschutzfenster, die das Unternehmen entwickelt hat.
Jörg Grünbeck, Sven Drechsel und Tobias Baumgärtel (von links) von der Plauener Firma Fenster- und Türenbau Grünbeck demonstrieren Brandschutzfenster, die das Unternehmen entwickelt hat. Bild: Ellen Liebner
Romy Dietrich, Geschäftsführerin von BB Beton und Bauwaren (hier mit Werkleiter Sebastian Heinrich), zeigt auf der Plauener Baumesse das Modell einer Skulptur, deren Betonelemente das Unternehmen für die Stadt Stockholm gefertigt hat.
Romy Dietrich, Geschäftsführerin von BB Beton und Bauwaren (hier mit Werkleiter Sebastian Heinrich), zeigt auf der Plauener Baumesse das Modell einer Skulptur, deren Betonelemente das Unternehmen für die Stadt Stockholm gefertigt hat. Bild: Ellen Liebner
Architektin Heike Weiß von der Plauener Baufirma „Weis Holz & Bau“ auf der Baumesse in der Festhalle. „Das Geschäft läuft langsam wieder an“, sagt sie.
Architektin Heike Weiß von der Plauener Baufirma „Weis Holz & Bau“ auf der Baumesse in der Festhalle. „Das Geschäft läuft langsam wieder an“, sagt sie. Bild: Ellen Liebner
Jörg Grünbeck, Sven Drechsel und Tobias Baumgärtel (von links) von der Plauener Firma Fenster- und Türenbau Grünbeck demonstrieren Brandschutzfenster, die das Unternehmen entwickelt hat.
Jörg Grünbeck, Sven Drechsel und Tobias Baumgärtel (von links) von der Plauener Firma Fenster- und Türenbau Grünbeck demonstrieren Brandschutzfenster, die das Unternehmen entwickelt hat. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Baumesse im Vogtland und der Fluch der steigenden Preise: „Zur Not müssen wir das Grundstück wieder verkaufen“
Redakteur
Von Swen Uhlig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bei Immobilienfinanzierungen melden Banken eine leichte Erholung, die Baubranche hofft auf Aufträge. Doch ein Blick auf die Zahlen zeigt: Für Bauherren können die Kosten leicht zur Falle werden.

Beim traditionellen Jahresempfang der Volksbank Vogtland-Saale-Orla hatte sich Vorstand Andreas Hostalka Mitte Januar vorsichtig optimistisch gezeigt. Bei Baufinanzierungen habe man "das Tal der Tränen durchschritten", die Bank sei in diesem Bereich wieder auf Wachstumskurs. Immobilienfinanzierungen hätten zuletzt wieder an Bedeutung gewonnen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.02.2026
4 min.
Trotz Bevölkerungsrückgang im Vogtland: Landratsamt wächst auf fast 1200 Stellen
Die Fläche des einstigen Plauener Warenhauses (vorn) reichte schon beim Einzug nicht aus – dahinter wurde noch ein dreigeschossiger Neubau errichtet. Auch Außenstellen gibt es weiter.
Per Beschluss hat der Vogtland-Kreistag eine Umkehr in der Personalpolitik der Kreisverwaltung gefordert. Die Behörde verspricht den Abbau von Stellen, geht aber bisher den umgekehrten Weg.
Ulrich Riedel
07.02.2026
3 min.
Mysteriöses Flugzeug über dem Erzgebirge: Airbus dreht Schleifen
Der frei zugängliche Flugtracker Flight Aware lässt das Manöver nachvollziehen.
Eine DHL-Maschine ist am Samstagmorgen umgelenkt worden. Sie war auf dem Weg nach Tel Aviv. Was dazu bekannt ist.
Katrin Kablau
12:00 Uhr
4 min.
Ausflugstipps für das Ferienwochenende im Vogtland: Kindersport-Event, Baumesse und Musik von Udo Jürgens
Gabriela Benesch und Alex Parker präsentieren „Die Udo Jürgens Story“ in Reichenbach.
Die „Udo Jürgens Story“ kommt am Freitag ins Vogtland. Die Baumesse in Plauen zeigt Trends und gibt Tipps rund ums Haus. Wo Fasching gefeiert werden kann und was für die Ferienkinder angeboten wird.
Florian Wunderlich
07.02.2026
4 min.
Chemnitzer Opernball: Die Hingucker des Abends
 26 Bilder
Katrin Weber - Passend zum Motto hat auch sie am Glitzer nicht gespart. Ihre Tasche hat sie bei Guess, das Kleid bei Zalando erworben. Auch wenn langärmelige Kleider eher was für alte Frauen seien, habe sie mit ihrem einen guten Fang gemacht. Aber damit nicht genug, auch die Schuhe (von Steve Madden) funkeln was das Zeug hält.
Sehen und gesehen werden: Sparkling Moments lautet das Motto des 22. Chemnitzer Opernballs - dementsprechend glitzern und funkeln die Outfits auf dem Opernball. Ob in Flamingo-Pink, leuchtendem Saphirblau oder majestätischen Rottönen - Die Chemnitzerinnen und Chemnitzer haben für ihre Outfits keine Kosten und Mühen gescheut.
unserer Redaktion
17:32 Uhr
2 min.
Trainer gibt Update: Ski-Star Vonn womöglich schwer verletzt
Lindsey Vonn hat sich womöglich den Unterschenkel gebrochen.
Nach dem schweren Sturz von Lindsey Vonn äußert sich einer ihrer Trainer zu einer möglichen Diagnose. Auch die Schwester des US-Stars spricht über das Drama in der Abfahrt.
17:37 Uhr
2 min.
NHL-Profis in Mailand eingetroffen - Stützle: "surreal"
Tim Stützle ist begeistert von der Atmosphäre im Olympischen Dorf. (Archivbild)
Mit fünf Fliegern landen die NHL-Stars in Mailand. Moritz Seider spricht von einem "komischen Gefühl". Wie Deutschlands Eishockey-Stars jetzt ins Olympia-Abenteuer starten.
Mehr Artikel