Die Landesdirektion Sachsen hat die Pläne für den Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Jößnitz und Reißig genehmigt.
Die Landesdirektion Sachsen hat die Pläne für den Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Jößnitz und Reißig genehmigt.
Plauen
Baurecht für neuen Radweg in Plauen
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, die zwischen Reißig und Jößnitz unterwegs sind: Die Landesdirektion hat für den Weg grünes Licht gegeben.

Die Stadt Plauen kann mit der Umsetzung beginnen: Die Landesdirektion Sachsen hat die Pläne für den Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Jößnitz und Reißig genehmigt. Damit besteht Baurecht. Darüber hat die Landesdirektion am Donnerstag informiert. „Wir sorgen damit für sichere Wege. Fußgänger und Radfahrer erreichen ihr Ziel...
