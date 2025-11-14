Baurecht für neuen Radweg in Plauen

Mehr Sicherheit für Radfahrer und Fußgänger, die zwischen Reißig und Jößnitz unterwegs sind: Die Landesdirektion hat für den Weg grünes Licht gegeben.

Die Stadt Plauen kann mit der Umsetzung beginnen: Die Landesdirektion Sachsen hat die Pläne für den Neubau eines Geh- und Radweges zwischen Jößnitz und Reißig genehmigt. Damit besteht Baurecht. Darüber hat die Landesdirektion am Donnerstag informiert. „Wir sorgen damit für sichere Wege. Fußgänger und Radfahrer erreichen ihr Ziel...