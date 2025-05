Bauschutt mit Asbest im Vogtland in den Wald gekippt: „Das ist kriminell“

Immer wieder laden Unbekannte ihren Müll in vogtländischen Wäldern ab. Ein aktueller Fall sorgt selbst beim Sachsenforst für Entsetzen.

Eric Specht hat schon viel Müll in vogtländischen Wäldern gesehen. Alte Möbel, Küchengeräte, Schlachtabfälle, ja sogar ein Katzenklo. Doch was der Sachsenforst-Revierleiter jüngst im Waldgebiet an der Landesgrenze zu Thüringen vorfand, das macht selbst ihn sprachlos: Bauschutt, versetzt mit Asbestanteilen.