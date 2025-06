Baustart an wichtiger Verbindungsstraße im Vogtland

Am Montag geht es los. Bis Mitte Dezember soll gebaut werden.

Am Montag beginnen die Bauarbeiten an der Falkensteiner Landstraße in Großfriesen. Gebaut wird auf dem Abschnitt zwischen Windberg und Am Mahnpöhl. Bis Höhe Haus Nummer 52 wird die Fahrbahn grundhaft ausgebaut und erhält einen neuen Gehweg, teilt die Stadtverwaltung mit. Die Fahrbahn wird durchgängig mindestens 5,50 Meter breit gebaut. Die...