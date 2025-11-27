Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Autostau an der Ampel auf der B 282 in Syrau.
Bild: Simone Zeh
Autostau an der Ampel auf der B 282 in Syrau.
Autostau an der Ampel auf der B 282 in Syrau. Bild: Simone Zeh
Plauen
Baustelle in Syrau: Ampel an B 282 rückt jetzt weiter
Von Simone Zeh
Mit Einschränkungen müssen Autofahrer seit einiger Zeit im Rosenbacher Ortsteil leben. Doch ein Ende ist in Sicht.

Der erste Bauabschnitt auf der Bundestraße B 282 in Syrau ist fertiggestellt. Die Baustelle ist inzwischen weitergerückt – ebenso die Baustellen-Ampel. Denn der Ampelverkehr im Ort bleibt bestehen. Grund für die Bauarbeiten: Die Mitnetz GmbH verlegt eine neue Mittelspannungstrasse. Außerdem wird der Gehweg gleich mit erneuert. Deshalb ist...
Mehr Artikel