Bei Feuerwehrübung: Retter finden Granate in Weißer Elster in Plauen

Der Fund eines Metallgegenstandes in dem Fluss hielt die Beteiligten am Montagabend in Atem.

Darauf waren die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr wohl nicht vorbereitet: Als sie am Montagabend eine Übung nahe dem Plauener Leuchtsmühlenweg durchführten, fanden sie Polizeiangaben zufolge in der Weißen Elster einen metallischen Gegenstand. Eine Granate? Schnell habe sich dieser Verdacht bestätigt, so die Polizei. Deshalb habe man die...