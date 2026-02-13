MENÜ
  • Beliebte After-Work-Partys im Sommer in Plauen: Wie geht es damit in diesem Jahr weiter?

Ob im Biergarten oder hier bei der ersten Gratis-Party im Keller - die Stimmung passte.
Ob im Biergarten oder hier bei der ersten Gratis-Party im Keller - die Stimmung passte.
Plauen
Beliebte After-Work-Partys im Sommer in Plauen: Wie geht es damit in diesem Jahr weiter?
Redakteur
Von Sabine Schott
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die ursprünglich kostenlosen Sommerveranstaltungen im Biergarten oder im Konzertkeller werden in diesem Jahr nicht mehr vom Bund gefördert. Was das Rathaus deshalb vorschlägt.

Dass die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten After-Work-Veranstaltungen im Malzhaus keinen Eintritt kosteten, generierte dem Kulturzentrum viel Publikum. Und dies unter der Woche an zehn lauen Sommerabenden. Um die 100 Gäste kamen im Schnitt. Möglich machte die Gratis-Events eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms...
