Beliebte After-Work-Partys im Sommer in Plauen: Wie geht es damit in diesem Jahr weiter?

Die ursprünglich kostenlosen Sommerveranstaltungen im Biergarten oder im Konzertkeller werden in diesem Jahr nicht mehr vom Bund gefördert. Was das Rathaus deshalb vorschlägt.

Dass die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten After-Work-Veranstaltungen im Malzhaus keinen Eintritt kosteten, generierte dem Kulturzentrum viel Publikum. Und dies unter der Woche an zehn lauen Sommerabenden. Um die 100 Gäste kamen im Schnitt. Möglich machte die Gratis-Events eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms... Dass die in den vergangenen zwei Jahren durchgeführten After-Work-Veranstaltungen im Malzhaus keinen Eintritt kosteten, generierte dem Kulturzentrum viel Publikum. Und dies unter der Woche an zehn lauen Sommerabenden. Um die 100 Gäste kamen im Schnitt. Möglich machte die Gratis-Events eine Förderung im Rahmen des Bundesprogramms...