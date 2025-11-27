Bergkapelle Schneeberg tritt in Straßberger Kirche auf

Bergmännische Musik, traditionelle Blasmusik, erzgebirgische Lieder und moderne Arrangements zu Advents- und Weihnachtsliedern werden erklingen.

Die Bergkapelle Schneeberg ist am Sonntag, 30. November, ab 17 Uhr in der Kirche in Straßberg zu erleben. Bereits 2017 und 2022 spielte das Ensemble dort und sorgte für den Wunsch nach einer Neuauflage. Das 1830 gegründete Ensemble pflegte, bewahrte und entwickelte das reiche, oft vom tiefen christlichen Glauben der Bergleute zeugende...