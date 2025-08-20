Besiegelt: 1000 Elsterberger Haushalte erhalten schnelles Internet

Plauen
Gleich zwei Projekte zum Glasfaserausbau laufen 2026/27. Damit verbessert sich die Versorgung mit schnellem Internet wesentlich.
Elsterbergs Bürgermeister Axel Markert (SPD) und Conny Wiegand, Regiomanagerin bei der Telekom, haben eine gemeinsame Erklärung zum Bau weiterer Glasfaseranschlüsse in Elsterberg unterzeichnet. Ab 2026 will die Firma Glasfaser-Plus, ein Gemeinschaftsunternehmen der Deutschen Telekom mit dem australischen Fondsverwalter IFM Investors, rund 1000...
