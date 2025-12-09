Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Betreiber redet Tacheles: Warum die Almhütte auf dem Plauener Weihnachtsmarkt am Montag geschlossen blieb

Seit Dienstag heizt Betreiber Mario Martin in der Almhütte im Plauener Rathaus-Lichthof wieder ein.
Seit Dienstag heizt Betreiber Mario Martin in der Almhütte im Plauener Rathaus-Lichthof wieder ein. Bild: Ellen Liebner
Am Montag gab es keinen Glühwein im Innenhof des Rathauses.
Am Montag gab es keinen Glühwein im Innenhof des Rathauses. Bild: Claudia Bodenschatz
Eine Extraportion Haferflocken gibt es für die Ziegen Marianne und Helene.
Eine Extraportion Haferflocken gibt es für die Ziegen Marianne und Helene. Bild: Ellen Liebner
Plauen
Betreiber redet Tacheles: Warum die Almhütte auf dem Plauener Weihnachtsmarkt am Montag geschlossen blieb
Von Claudia Bodenschatz
Nach einer Protestschließung am Montag hat die Almhütte im Lichthof des Plauener Rathauses wieder geöffnet. Doch zwischen Händler und Stadtverwaltung brodelt es hinter den Kulissen weiter.

„Ja, wir öffnen heute wieder ganz regulär“, erklärte Mario Martin am Dienstag im Telefonat mit der „Freien Presse“. Zufrieden klang er damit allerdings nicht.
