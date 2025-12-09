Betreiber redet Tacheles: Warum die Almhütte auf dem Plauener Weihnachtsmarkt am Montag geschlossen blieb

Nach einer Protestschließung am Montag hat die Almhütte im Lichthof des Plauener Rathauses wieder geöffnet. Doch zwischen Händler und Stadtverwaltung brodelt es hinter den Kulissen weiter.

„Ja, wir öffnen heute wieder ganz regulär", erklärte Mario Martin am Dienstag im Telefonat mit der „Freien Presse". Zufrieden klang er damit allerdings nicht.