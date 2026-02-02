Betreiberfrage wird zur Hängepartie: Muss Plauen beim Sportforum jetzt zum Plan B greifen?

Weitere Wochen sind vergangen, ohne dass es bei den Verhandlungen mit einem möglichen externen Gesamtbetreiber der neuen Plauener XXL-Sportstätte einen Durchbruch gab. Was sagt der OB?

Als kürzlich in Plauen das Finale des Fußball-Hallenpokals ausgetragen wurde, waren viele Fans enttäuscht. Sie mussten draußen bleiben. Die Handball-Arena des HC Einheit war ausverkauft, 1000 Fans kamen. „Hätten wir eine größere Halle zur Verfügung gehabt, wären an die 2000 Eintrittskarten verkauft worden“, sagte Cheforganisator... Als kürzlich in Plauen das Finale des Fußball-Hallenpokals ausgetragen wurde, waren viele Fans enttäuscht. Sie mussten draußen bleiben. Die Handball-Arena des HC Einheit war ausverkauft, 1000 Fans kamen. „Hätten wir eine größere Halle zur Verfügung gehabt, wären an die 2000 Eintrittskarten verkauft worden“, sagte Cheforganisator...