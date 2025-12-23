Betrunken in die Kurve: Autofahrer erleidet Totalschaden bei Unfall im Vogtland

Plauen
Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend bei Mühltroff von der Straße abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt.
Der 43-jährige Unfallfahrer ist am Montag gegen 20 Uhr mit seinem VW auf der B 282 unterwegs gewesen. Laut Polizei fuhr er von Waldfrieden in Richtung Mühltroff. Dort verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr nach aktuellem Stand zu schnell.
