Betrunken in die Kurve: Autofahrer erleidet Totalschaden bei Unfall im Vogtland

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Montagabend bei Mühltroff von der Straße abgekommen und hat sich dabei leicht verletzt.

Der 43-jährige Unfallfahrer ist am Montag gegen 20 Uhr mit seinem VW auf der B 282 unterwegs gewesen. Laut Polizei fuhr er von Waldfrieden in Richtung Mühltroff. Dort verlor er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug. Er fuhr nach aktuellem Stand zu schnell.