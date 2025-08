Betrunkene Autofahrerin überschlägt sich in Pausa

Die 29-Jährige ist am Donnerstagabend in der Erdachsenstadt verunglückt. Sie hatte einen Schutzengel.

Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Donnerstagabend in Pausa verunglückt. Wie die Polizei am Freitag berichtete, war sie gegen 19.45 Uhr mit einem Mercedes auf der Plauenschen Straße unterwegs. In Höhe der Straße Am Mühlgraben kam sie nach links von der Fahrbahn ab. Nachdem sie mit einem Geländer und einem Verkehrszeichenträger...