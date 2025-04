Betrunkener Autofahrer gerät in Fasendorf in eine Verkehrskontrolle

Der 42-Jährige musste seinen Führerschein abgeben.

Trotz Alkoholgenusses hat sich am späten Mittwochabend in Rosenbach ein Mann ans Steuer seines Fahrzeugs gesetzt und war losgefahren. Nun wird er bis auf Weiteres zu Fuß gehen müssen. Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, geriet der 42-Jährige in eine allgemeine Verkehrskontrolle, als er gegen 23.40 Uhr im Ortsteil Fasendorf mit seinem...