  • Bezahlkarte für Asylbewerber im Vogtland: So fällt die erste Bilanz aus

Seit 2025 erhalten Asylbewerber in Deutschland Sozialleistungen per Bezahlkarte.
Seit 2025 erhalten Asylbewerber in Deutschland Sozialleistungen per Bezahlkarte. Bild: Ronny Kuettner/Archiv
Plauen
Bezahlkarte für Asylbewerber im Vogtland: So fällt die erste Bilanz aus
Redakteur
Von Uwe Selbmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Als praktikabel schätzt Amtsleiter Jens Mittenzwey die gefundene Lösung für Auszahlungen an Asylbewerber ein. Der Vogtlandkreis hat alle in Frage kommenden Personen damit ausgestattet – mit einer Ausnahme.

Die Bezahlkarte für Asylbewerber hat sich im Vogtlandkreis als „praktikable Form der Leistungsgewährung etabliert“. Das schätzt Jens Mittenzwey, Leiter der Ausländerbehörde im Landratsamt, ein.
