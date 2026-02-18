Bezahlkarte für Asylbewerber im Vogtland: So fällt die erste Bilanz aus

Als praktikabel schätzt Amtsleiter Jens Mittenzwey die gefundene Lösung für Auszahlungen an Asylbewerber ein. Der Vogtlandkreis hat alle in Frage kommenden Personen damit ausgestattet – mit einer Ausnahme.

Die Bezahlkarte für Asylbewerber hat sich im Vogtlandkreis als „praktikable Form der Leistungsgewährung etabliert". Das schätzt Jens Mittenzwey, Leiter der Ausländerbehörde im Landratsamt, ein.