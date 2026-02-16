Neue Zahlen zu Ausländern und Asylbewerbern im Vogtland: Eine Entwicklung überrascht

Von Abschiebungen bis zu neuen Zuweisungen: Die Ausländerbehörde des Vogtlandkreises hat der „Freien Presse“ zur Migrationsentwicklung 2025 Auskunft gegeben. Welche Zahl in seiner Bilanz Amtsleiter Jens Mittenzwey dabei selbst erstaunt hat.

Neue Asylbewerber: Dem Vogtlandkreis wurden im vergangenen Jahr 274 Asylbewerber neu zugewiesen. Zum Vergleich: 2024 waren es 670, im Jahr davor 779 gewesen. Jens Mittenzwey, Leiter der Ausländerbehörde beim Vogtlandkreis, führt den Rückgang auf die von der Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen in Bezug auf Grenzkontrollen zurück. „Die... Neue Asylbewerber: Dem Vogtlandkreis wurden im vergangenen Jahr 274 Asylbewerber neu zugewiesen. Zum Vergleich: 2024 waren es 670, im Jahr davor 779 gewesen. Jens Mittenzwey, Leiter der Ausländerbehörde beim Vogtlandkreis, führt den Rückgang auf die von der Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen in Bezug auf Grenzkontrollen zurück. „Die...