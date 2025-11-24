Bleiben Sie offen für Neues, liebe Plauener: Warum der Vogtland-Bazar eine Bereicherung ist

Eine Familie aus Syrien eröffnet ein Geschäft und es hagelt rassistische Kommentare. Ich freue mich über den neuen Laden und die Herzlichkeit der Besitzer. Diese schöne Welt bleibt Hetzern versperrt.

Eigentlich liegt Neugierde in der Natur des Menschen. Nicht aber im Vogtland. Hier sitzen einige lieber vor Handy oder PC und reagieren mit rassistischen Kommentaren auf ein neues Geschäft in Plauen. Man spekuliert wüst und herabwürdigend über den Inhalt des Ladens, den Hintergrund der Besitzer oder die „eigentliche" Motivation der...