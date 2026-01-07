MENÜ
  • Blickwinkelreihe in Plauen startet mit „Portugal & Madeira“ ins neue Jahr

Plauen
Blickwinkelreihe in Plauen startet mit „Portugal & Madeira“ ins neue Jahr
Von FP
Der erste Live-Vortrag 2026 findet am 8. Januar, 19.30 Uhr im Capitol-Kino statt. Worauf sich das Publikum freuen darf.

Portugal verzaubert Reisende mit einsamen Traumstränden, rauen Küsten, Berglandschaften, wilder Natur. Dazwischen liegen quirlige Städte, charmante Dörfer, mittelalterliche Festungen und Klöster. Die heimliche Hauptstadt aber liegt im Norden: Porto (im Foto). Im Rahmen der „Blickwinkel“-Reihe können Interessierte zusammen mit Steffen...
