Blockflöte bereichert Orgelsommer 2023

Plauen.

Nach einem fulminanten Auftakt erlebt der Plauener Orgelsommer "Fünf nach Zwölf" am morgigen Donnerstag seine Fortsetzung. Die zweite Mittagsmusik 2023 in der Plauener Johanniskirche wird von Anke Grützner (Altblockflöte) und Heiko Brosig (Orgel) gestaltet. Los geht es wie immer um 12.05 Uhr. Es erklingt Musik von Georg Philipp Telemann, Joachim Johow und Daniel Hellbach. Der Eintritt ist frei. Am Ausgang wird um Spenden gebeten. Bei der ersten Mittagsmusik in der vergangenen Woche waren mehr als 200 Besucher gezählt worden - "ein sehr guter Erfolg", sagte Kantor Heiko Brosig. (bju)