  Böller-Attacke auf dem Plauener Postplatz am Silvesterabend: Jetzt meldet sich ein Augenzeuge zu Wort

Junge Leute sorgten am Silvesterabend auf dem Plauener Postplatz für gefährliche Böller-Attacken. Sie feuerten auch Feuerwerksbatterien aus der Hand ab, wie es dieses Symbolfoto demonstriert.
Tatort Straßenhaltestelle am Tunnel: Dort war es am Silvesterabend zu verstörenden Szenen gekommen.
Ein Böllervideo vom Silvesterabend am Postplatz kursiert in sozialen Netzwerken. Die Polizei hat inzwischen die Echtheit bestätigt.
Plauen
Böller-Attacke auf dem Plauener Postplatz am Silvesterabend: Jetzt meldet sich ein Augenzeuge zu Wort
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Im Plauener Stadtzentrum war es am Silvesterabend zu chaotischen Böller-Attacken gekommen. Passanten wurden verletzt. Die Polizei war mehrfach vor Ort. Inzwischen gibt es einen Tatverdächtigen.

Er habe so etwas noch nicht erlebt und in diesem Augenblick Angst um Leib und Leben gehabt, schildert ein Plauener, der am Silvesterabend zufällig an der Straßenbahnhaltestelle am Tunnel in eine wilde Schießerei mit Silvesterraketen geraten war. Ein Video von einer chaotischen Böller-Attacke war kurz nach dem Jahreswechsel auch in den sozialen...
Mehr Artikel