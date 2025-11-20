Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Boom in Sportvereinen des Vogtlandes: Zwei haben die 1000-Mitglieder-Schallmauer durchbrochen

Bernd Märtner, Chef des SV 04 Oberlosa, mit drei neuen Mitgliedern: Plauens OB Steffen Zenner, Henry Lienemann (auf dem Arm seines Vaters Jonas) und Andreas Heinz (von links).
Bernd Märtner, Chef des SV 04 Oberlosa, mit drei neuen Mitgliedern: Plauens OB Steffen Zenner, Henry Lienemann (auf dem Arm seines Vaters Jonas) und Andreas Heinz (von links). Bild: Oliver Orgs
Konnte Erfolge vermelden und bat zugleich um Unterstützung, damit es so weitergehen kann: KSB-Geschäftsführer Michael Degenkolb.
Konnte Erfolge vermelden und bat zugleich um Unterstützung, damit es so weitergehen kann: KSB-Geschäftsführer Michael Degenkolb. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Spaß, Erfolg, auch Niederlagen: Vogtländische Leichtathletik-Teams erleben, wie hier in Reichenbach, Wettkampfflair.
Spaß, Erfolg, auch Niederlagen: Vogtländische Leichtathletik-Teams erleben, wie hier in Reichenbach, Wettkampfflair. Bild: LAV Reichenbach
Bernd Märtner, Chef des SV 04 Oberlosa, mit drei neuen Mitgliedern: Plauens OB Steffen Zenner, Henry Lienemann (auf dem Arm seines Vaters Jonas) und Andreas Heinz (von links).
Bernd Märtner, Chef des SV 04 Oberlosa, mit drei neuen Mitgliedern: Plauens OB Steffen Zenner, Henry Lienemann (auf dem Arm seines Vaters Jonas) und Andreas Heinz (von links). Bild: Oliver Orgs
Konnte Erfolge vermelden und bat zugleich um Unterstützung, damit es so weitergehen kann: KSB-Geschäftsführer Michael Degenkolb.
Konnte Erfolge vermelden und bat zugleich um Unterstützung, damit es so weitergehen kann: KSB-Geschäftsführer Michael Degenkolb. Bild: Daniela Hommel-Kreißl
Spaß, Erfolg, auch Niederlagen: Vogtländische Leichtathletik-Teams erleben, wie hier in Reichenbach, Wettkampfflair.
Spaß, Erfolg, auch Niederlagen: Vogtländische Leichtathletik-Teams erleben, wie hier in Reichenbach, Wettkampfflair. Bild: LAV Reichenbach
Plauen
Boom in Sportvereinen des Vogtlandes: Zwei haben die 1000-Mitglieder-Schallmauer durchbrochen
Von Ulrich Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor allem Plauen und Umland dominieren die Top Fünf, nur ein Falkensteiner Verein konnte mithalten. Allein der VFC Plauen wuchs um 96 Mitglieder. Was der Sport jetzt dringend benötigt.

Voller Stolz hatte der Vogtländische Fußballclub (VFC) Plauen am 19. September 2023 auf seiner Homepage vermeldet: „Wir haben die magische Zahl von 500 Mitgliedern geknackt!“ Knapp zwei Jahre später nähert sich der Verein der 600-Mitglieder-Marke an. Binnen eines Jahres erreichte der VFC mit 96 neuen Mitgliedern den größten Zuwachs in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
13:33 Uhr
2 min.
Rotop weitet Produktion von Radiopharmaka aus
Die Firma Rotop Pharmaka GmbH in Dresden-Rossendorf weitet ihre Produktion von Radiopharmaka aus (Archivbild).
Radiopharmaka sind Medikamente mit Strahlkraft. Sie werden in der Nuklearmedizin eingesetzt, um etwa Krebs zu diagnostizieren. Die Firma Rotop will den Bereich investieren.
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
21.11.2025
4 min.
„Es ist eine wirklich große Ehre“: Plauen zeichnet 15 Nachwuchssportler als Botschafter des Sports aus
Michael Degenkolb (hinten links), Geschäftsführer des Kreissportbundes Vogtland, und Oberbürgermeister Steffen Zenner (hinten, Dritter von links) ehrten die „Botschafter des Sports“.
15 Nachwuchssportler wurden für ihre Leistungen stellvertretend für mehr als 10.000 aktive Sportler in 89 Plauener Vereinen geehrt. Was Oberbürgermeister Steffen Zenner und drei jungen Repräsentanten wichtig ist.
Florian Wißgott
13:35 Uhr
2 min.
Judith Schalansky erhält Hamburger Lessing-Preis 2025
Die Autorin Judith Schalansky erhält den mit 20.000 Euro dotierten Lessing-Preis 2025 der Hansestadt Hamburg. (Archivbild)
Judith Schalansky wird für ihre literarische Vielseitigkeit mit dem Hamburger Lessing-Preis 2025 ausgezeichnet. Das Stipendium des Lessing-Preises wiederum geht an die Schriftstellerin Anja Kampmann.
28.10.2025
4 min.
Fußballturnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“: Warum es schon die Vorrunde in sich hat
Im Januar schnappte sich der SC Syrau mit einem 7:0-Endspielsieg gegen Überraschungsfinalist SG Jößnitz den Titel beim Turnier um den Hallenpokal der „Freien Presse“.
Vivien Reichel von der Marketing-Abteilung der „Freien Presse“ hat gestern in Plauen ein glückliches Händchen bewiesen. Bei der Auslosung zum Hallenpokal stellte sie mehrere interessante Gruppen zusammen. 47 Teams nehmen teil, gesucht wird der Nachfolger des SC Syrau, der sich im Januar die Krone aufgesetzt hatte.
Steffen Bandt und Thomas Gräf
Mehr Artikel