  • Brache in Plauen stellt Gefahr für die Allgemeinheit dar: Wird sie jetzt abgerissen?

Dieses Haus an der Ecke Breitscheid-/Schlachthofstraße ist eine gefährliche Ruine.
Dieses Haus an der Ecke Breitscheid-/Schlachthofstraße ist eine gefährliche Ruine.
Plauen
Brache in Plauen stellt Gefahr für die Allgemeinheit dar: Wird sie jetzt abgerissen?
Von Sabine Schott
Der Fußweg an der Schlachthofstraße ist weiträumig abgesperrt, weil lose Gebäudeteile von der Ruine herabfallen könnten. Die Fenster sind mit Holz verbarrikadiert. Was die Stadt jetzt vorhat.

Wer an der Schlachthofstraße 10, nahe dem Vogtländischen Kabelwerk, vorbeiläuft, wundert sich über den abgesperrten Fußweg vor dem großen Eckhaus. Die Vorsichtsmaßnahme soll verhindern, dass lose Gebäudeteile beim Herabfallen jemanden verletzen. Wie geht es weiter mit der ruinösen Immobilie?
