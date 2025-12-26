Brand in Stallgebäude im Vogtland: Feuerwehr verhindert Schlimmeres

Plauen
Wegen einer unklaren Rauchentwicklung in einem Stall rückten am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages zahlreiche Feuerwehren nach Leubnitz aus.
Ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages nach Leubnitz (Gemeinde Rosenbach) ausgerückt. Gegen kurz nach 9 Uhr kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung an der Hauptstraße, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stellten diese fest, dass ein Radlader in einem Stallgebäude in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.