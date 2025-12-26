MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Zahlreiche Feuerwehren sind am Freitag zu einem Brand nach Leubnitz ausgerückt.
Zahlreiche Feuerwehren sind am Freitag zu einem Brand nach Leubnitz ausgerückt. Bild: Symbolfoto: Thomas Wittig/Archiv
Zahlreiche Feuerwehren sind am Freitag zu einem Brand nach Leubnitz ausgerückt.
Zahlreiche Feuerwehren sind am Freitag zu einem Brand nach Leubnitz ausgerückt. Bild: Symbolfoto: Thomas Wittig/Archiv
Plauen
Brand in Stallgebäude im Vogtland: Feuerwehr verhindert Schlimmeres
Redakteur
Von Florian Wunderlich
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wegen einer unklaren Rauchentwicklung in einem Stall rückten am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages zahlreiche Feuerwehren nach Leubnitz aus.

Ein Großaufgebot mehrerer Feuerwehren ist am Morgen des zweiten Weihnachtsfeiertages nach Leubnitz (Gemeinde Rosenbach) ausgerückt. Gegen kurz nach 9 Uhr kam es zu einer unklaren Rauchentwicklung an der Hauptstraße, wie die Polizei mitteilte. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute stellten diese fest, dass ein Radlader in einem Stallgebäude in...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.12.2025
2 min.
City-Bahn im Chemnitzer Hauptbahnhof entgleist
Bei einer Rangierfahrt im Chemnitzer Hauptbahnhof ist eine City-Bahn entgleist.
Heiligabend rückte das THW aus, um bei einer entgleisten City-Bahn in Chemnitz zu helfen. Der Einsatz ging lange, eine Gefahr bestand aber nicht.
Denise Märkisch
14:56 Uhr
2 min.
Kita-Sanierung in Leubnitz im kommenden Jahr: Jetzt steht das Ausweichquartier fest
Der „Grüne Baum“ befindet sich in privater Hand und wird vermietet.
Die Leubnitzer Kindertagesstätte muss modernisiert werden. Wie die Gemeinde Rosenbach die Sanierung stemmen will und wo ein Teil der Kinder während der Arbeiten untergebracht wird.
Simone Zeh
25.12.2025
2 min.
Weihnachtsbaby 2025 in Freiberg: Lasse kurz vor Mitternacht geboren
Lasse ist das Weihnachtsbaby in Freiberg, Alina Lauckner und Felix Karst sind überglücklich.
Im Kreiskrankenhaus Freiberg kam am Heiligabend um 23.25 Uhr Lasse Lauckner zur Welt. Für seine Eltern aus Hainichen ist es das erste Kind – und bereits das 522. Baby des Jahres in der Klinik.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
17:02 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 26.12.2025
 13 Bilder
Kleine Eisstrukturen haben sich nach zwei sehr kalten Nächten am Ufer der Talsperre Spremberg gebildet.
17:00 Uhr
3 min.
BSV Sachsen Zwickau: Welches taktische Mittel im Derby gegen den Thüringer HC zum Erfolgsfaktor werden soll
Co-Trainerin Rita Lakatos (rechts) und Kreisläuferin Victoria Hasselbusch (links) gehen optimistisch ins Derby gegen den Thüringer HC.
Für die Bundesliga-Handballerinnen steht am Samstag das erste Punktspiel seit Mitte November an. Was die Gastgeberinnen optimistisch stimmt und mit welchem kurzfristigen Transfer der Gast aufwartet.
Anika Zimny, Monty Gräßler
11:50 Uhr
1 min.
Glätteunfall auf der A 72 im Vogtland
Auf der Autobahn 72 gab es am ersten Weihnachtsfeiertag einen Glätteunfall.
Glatte Straßen führten am ersten Weihnachtsfeiertag auf der Autobahn im Vogtland zu einem Unfall. Zwei Fahrzeuge wurden dabei beschädigt.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel