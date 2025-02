Brennenden Fußabtreter in Plauen aus dem Fenster geworfen

In einem Mehrfamilienhaus war aus ungeklärten Gründen ein Fußabtreter in Brand geraten, hat die Polizei berichtet.

Ein Fußabtreter ist am Sonntag, 2. Februar, in einem Mehrfamilienhaus in Plauen in Brand geraten. Das hat die Polizei berichtet. Der Vorfall ist im Ortsteil Haselbrunn geschehen. Nach den Angaben der Polizei wurde die Feuerwehr gegen 21 Uhr zur Gustav-Freytag-Straße gerufen. Dort hatte ein Mann den im Hausflur in Flammen stehenden Fußabtreter...