Regionale Nachrichten und News
  Brief ans Kanzleramt: Plauens OB will Feier zum 40. Jahrestag der Friedlichen Revolution ins Vogtland holen

Brief ans Kanzleramt: Plauens OB will Feier zum 40. Jahrestag der Friedlichen Revolution ins Vogtland holen
Von Nancy Dietrich
Im Herbst 2029 jährt sich die Friedliche Revolution zum 40. Mal. Das Geschehen in Plauen spielte damals eine besondere Rolle. Aus diesem Grund hat der Rathaus-Chef jetzt eine Initiative gestartet.

Es ist der 7. Oktober 1989. Tausende Menschen versammeln sich in der Plauener Innenstadt. Sie sind unzufrieden mit ihrem Leben in der DDR, sehnen sich nach Freiheit. Nach freien Wahlen, freier Meinungsäußerung, freiem Reisen.
