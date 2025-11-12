Bürgermeisterwahl in Pausa-Mühltroff im nächsten Jahr: Tritt der Amtsinhaber noch einmal an?

Plauen
2026 finden in Pausa-Mühltroff Bürgermeisterwahlen statt. Ein Kandidat steht schon fest.
Er will es wieder wissen: Amtsinhaber Michael Pohl (CDU) will 2026 erneut zur Bürgermeisterwahl in Pausa-Mühltroff antreten. „Ich habe mich entschlossen, ich werde nochmal meinen Hut in den Ring werfen“, sagte er im Stadtrat. Kerstin Winkler, Büroleiterin im Rathaus, informierte über den Termin zur Wahl: „Wir haben uns auf den 30. August...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.