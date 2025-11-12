Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Bürgermeisterwahl in Pausa-Mühltroff im nächsten Jahr: Tritt der Amtsinhaber noch einmal an?

Michael Pohl (CDU) ist Bürgermeister in Pausa-Mühltroff.
Michael Pohl (CDU) ist Bürgermeister in Pausa-Mühltroff. Bild: Simone Zeh
Michael Pohl (CDU) ist Bürgermeister in Pausa-Mühltroff.
Michael Pohl (CDU) ist Bürgermeister in Pausa-Mühltroff. Bild: Simone Zeh
Plauen
Bürgermeisterwahl in Pausa-Mühltroff im nächsten Jahr: Tritt der Amtsinhaber noch einmal an?
Von Simone Zeh
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

2026 finden in Pausa-Mühltroff Bürgermeisterwahlen statt. Ein Kandidat steht schon fest.

Er will es wieder wissen: Amtsinhaber Michael Pohl (CDU) will 2026 erneut zur Bürgermeisterwahl in Pausa-Mühltroff antreten. „Ich habe mich entschlossen, ich werde nochmal meinen Hut in den Ring werfen“, sagte er im Stadtrat. Kerstin Winkler, Büroleiterin im Rathaus, informierte über den Termin zur Wahl: „Wir haben uns auf den 30. August...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
01.08.2025
3 min.
Kinderbetreuung in Pausa-Mühltroff wird ab Herbst für viele teurer
Für die Betreuung von Kindern im Krippenalter müssen Eltern in Pausa-Mühltroff ab September mehr bezahlen.
Die Eltern in Pausa-Mühltroff müssen ab September tiefer in den Geldbeutel greifen, wenn sie ihren Nachwuchs im Krippenalter betreuen lassen. Warum die Gebühren in den Kindereinrichtungen steigen.
Simone Zeh
16:06 Uhr
2 min.
Dynamo Dresden gewinnt Test gegen Energie Cottbus mit 3:0
Im Testspiel gegen Drittligist Energie Cottbus traf Dresdens Jonas Oehmichen (r) zur Führung. (Archivbild)
Aufsteiger Dynamo Dresden wartet in der 2. Bundesliga auf den ersten Heimsieg der Saison. Cottbus verbuchte gerade die erste Drittliga-Niederlage daheim. Den Test gegeneinander gewinnt Dynamo klar.
12.11.2025
2 min.
Keine Gleise, aber: Grenzbrücke im Erzgebirge erhält Bahnsignal
Ein Eisenbahnsignal am Grenzübergang in Bärenstein erinnert an die Grenzverbindung zu Vejprty.
Erstaunte Blicke hat am Dienstag eine Aufbauaktion in Bärenstein geerntet. An der gemeinsamen Mitte zur tschechischen Nachbarstadt Vejprty hat ein Zeitzeugnis seinen Platz erhalten.
Christof Heyden
05.11.2025
2 min.
Das ist das neue Führungsduo der Pausaer Feuerwehr
Pausas Ortswehr-Leitungsduo Sebastian Prager (links) und Ralf Weber.
Ralf Weber und Sebastian Prager tragen jetzt die Verantwortung für die Ortsfeuerwehr Pausa. Warum das Ehrenamt keine Selbstverständlichkeit ist.
Simone Zeh
16:00 Uhr
2 min.
Limbach-Oberfrohnaer verursacht Unfall in Chemnitz: Geschädigte zeigt Mitgefühl
Ein Unfall auf einem Chemnitzer Parkplatz endete am Donnerstag vor Gericht.
Auf einem Parkplatz in Chemnitz hatte der Limbach-Oberfrohnaer eine 74-Jährige angefahren. Sie erlitt schwere Verletzungen. Groll zeigte sie vor Gericht aber nicht.
Julia Grunwald
11.11.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge erteilt weiterem Lebensmittelmarkt eine Absage
Auf diesem Gelände an der B 101 in Lauter könnte bald ein weiterer Einkaufsmarkt entstehen.
Im Dezember 2022 hat in Lauter an der Staatsstraße B 101 ein neu gebauter Rewe-Markt eröffnet. Nun gibt es ein ähnliches Ansinnen fast direkt gegenüber. Das Votum der Stadträte fiel eindeutig aus.
Anna Neef
Mehr Artikel