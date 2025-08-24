Bundestraße ab Dienstag im Vogtland voll gesperrt: „Es ist schwach, dass die Gewerbetreibenden nichts erfahren“

Ab 26. August ist auf der B 282 in Langenbach kein Durchkommen mehr. Es herrscht Vollsperrung. Wie die Gewerbetreibenden die Zeit überbrücken wollen und woran es Kritik gibt.

Die Ruhe fällt jetzt schon auf. Seitdem die Bundesstraße B 282 vom thüringischen Oberböhmsdorf bis zur Landesgrenze nach Sachsen wegen Straßenbau voll gesperrt ist, sieht man kaum noch Autos und Lkw auf der sonst vielbefahrenen Ortsdurchfahrt in Langenbach. Kommende Woche allerdings, ab Dienstag, kommt hier der Kraftverkehr ganz zum Erliegen,... Die Ruhe fällt jetzt schon auf. Seitdem die Bundesstraße B 282 vom thüringischen Oberböhmsdorf bis zur Landesgrenze nach Sachsen wegen Straßenbau voll gesperrt ist, sieht man kaum noch Autos und Lkw auf der sonst vielbefahrenen Ortsdurchfahrt in Langenbach. Kommende Woche allerdings, ab Dienstag, kommt hier der Kraftverkehr ganz zum Erliegen,...