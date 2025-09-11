Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bundesweiter Warntag: Welche Bilanz der Vogtlandkreis zum Funktionstest zieht

Über die Sirenen, wie hier in Alt-Chrieschwitz, lief am Donnerstag das Warnsignal.
Über die Sirenen, wie hier in Alt-Chrieschwitz, lief am Donnerstag das Warnsignal.
Plauen
Bundesweiter Warntag: Welche Bilanz der Vogtlandkreis zum Funktionstest zieht
Redakteur
Von Claudia Bodenschatz
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Donnerstag wurde zum fünften Mal der bundesweite Warntag durchgeführt. Wer im Vogtland davon nichts mitbekommen hat, wird um Mitteilung gebeten. Wohin man sich dann wenden kann.

Zum bundesweiten Warntag am Donnerstag zieht der Vogtlandkreis laut eigenen Angaben ein positives Fazit. Hauptaugenmerk bei dem Funktionstest habe dabei auf den 304 Sirenen im Landkreis gelegen. „Die ersten Rückmeldungen aus den Städten und Gemeinden sowie der Leitstelle Zwickau liegen vor und fallen bislang positiv aus. Wir gehen zum jetzigen...
