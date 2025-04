Calisthenics-Anlage an der Bergstraße in Plauen freigegeben

Mit den neuen Sportgeräten reagiert die Stadt auf die Wünsche von jungen Plauenern. Anwohner zeigten sich indes im Vorfeld nicht begeistert, weil sie eine weitere Zunahme von Lärm befürchten.

Nachdem Ende Oktober 2024 die Bauarbeiten für die neue Sportanlage an der Bergstraße begonnen hatten, konnte am Donnerstag der Bauzaun entfernt werden. Mit verschiedenen Trainingsmöglichkeiten wartet dort nun eine neue Calisthenics-Anlage auf sportbegeisterte Plauener, teilte die Stadtverwaltung am Freitag mit. Die Anlage kann von Montag bis...