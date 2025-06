Carsharing in Plauen wächst nur langsam

Das Leipziger Unternehmen Teilauto ist seit drei Jahren auch in Plauen präsent. Nun zieht die Stadtverwaltung Bilanz, gleichzeitig weitet der Betreiber sein Angebot aus.

Die Leipziger Mobility Center GmbH betreibt seit Juli 2022 drei Teilauto-Standorte in Plauen. An der Melanchthonstraße, am Oberen Bahnhof sowie am Bahnhof Mitte können registrierte Nutzer auf das Carsharing-Angebot zurückgreifen.