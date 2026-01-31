Carsharing und vieles mehr: Stadt Plauen gibt mit neuer Broschüre wertvolle Tipps

Es geht um Plauener Projekte zu den Themen Nachhaltigkeit, Mobilität sowie Umwelt- und Klimaschutz. Das Heft ist kostenlos erhältlich.

Das Wort Carsharing steht für das gemeinschaftliche Nutzen von Fahrzeugen. In der Stadt Plauen ist das seit Juli 2022 möglich. Doch wie funktioniert Carsharing? Die Stadt Plauen hat jetzt eine neue Broschüre herausgebracht, in der unter anderem diese Frage beantwortet wird. Unter dem Titel „Nachhaltigkeit in Plauen“ stehen regionale...