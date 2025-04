Chefarztwechsel im Helios Vogtland-Klinikum Plauen: Wer ab jetzt die Kliniken für Unfallchirurgie und Orthopädie leitet

Mediziner Frank Storl übernimmt die Leitung gleich zweier Kliniken am Helios Vogtland-Klinikum. Der neue Posten ist für den gebürtigen Plauener auch eine Rückkehr an eine alte Wirkungsstätte.

Unfallchirurgie sowie Orthopädie und Sportmedizin, die beiden Kliniken am Helios Vogtland-Klinikum in Plauen haben seit April einen neuen Chefarzt: Dr. Frank Storl übernimmt die Leitung beider Fachbereiche, die ab sofort wieder aus einer Hand geführt werden, und tritt damit die Nachfolge der Chefärzte Dr. Uwe Lorenz und Dr. Karsten Albig an.