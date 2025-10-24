Chormusik mit Orange Voices in der Rodauer Kirche

Mehr als 20 Stimmen erheben sich, wenn am Samstag der Chor Orange Voices in der Rodauer Kirche singt. Was die Besucher erwartet.

Ein besonderes Konzerterlebnis wird für Samstag, 17 Uhr, in der Rodauer Kirche versprochen. Es sind etwa 25 Sängerinnen und Sänger des Chores Orange Voices aus dem Vogtland unter der Leitung des freischaffenden Komponisten und Musikers Matthias Thomser aus Radebeul zu Gast. Der Chor besteht seit 2001 in wechselnder Besetzung aus Laienmusikern...