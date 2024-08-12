Christopher Street Day und Dialog in Plauen: Nächste Polit-Promis kündigen sich im Vogtland an

Plauen
Nach Bratwurst-Politik mit Söder und fast einem Besuch von FDP-Chef Lindner stehen nun die nächsten Wahlkampftermine in Plauen mit prominenter Besetzung an.
So viel Aufmerksamkeit gab es für den Christopher Street Day (CSD) in Plauen noch nie. Zur dritten Auflage will Sachsens Ministerin für Gleichstellung, Katja Meier (Grüne), die Veranstaltung am 24. August ab 14 Uhr am Oberen Bahnhof eröffnen. Inzwischen hat sich auch Petra Köpping (SPD) zum Termin angekündigt. Die Sozialministerin ist auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.