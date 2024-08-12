Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Christopher Street Day und Dialog in Plauen: Nächste Polit-Promis kündigen sich im Vogtland an

Der CSD setzt in Plauen ein Zeichen für die queere Gemeinschaft.
Der CSD setzt in Plauen ein Zeichen für die queere Gemeinschaft.
Der CSD setzt in Plauen ein Zeichen für die queere Gemeinschaft.
Der CSD setzt in Plauen ein Zeichen für die queere Gemeinschaft. Bild: Symbolfoto: Jörg Carstensen/dpa
Plauen
Christopher Street Day und Dialog in Plauen: Nächste Polit-Promis kündigen sich im Vogtland an
Redakteur
Von Nicole Jähn
Nach Bratwurst-Politik mit Söder und fast einem Besuch von FDP-Chef Lindner stehen nun die nächsten Wahlkampftermine in Plauen mit prominenter Besetzung an.

So viel Aufmerksamkeit gab es für den Christopher Street Day (CSD) in Plauen noch nie. Zur dritten Auflage will Sachsens Ministerin für Gleichstellung, Katja Meier (Grüne), die Veranstaltung am 24. August ab 14 Uhr am Oberen Bahnhof eröffnen. Inzwischen hat sich auch Petra Köpping (SPD) zum Termin angekündigt. Die Sozialministerin ist auch...
