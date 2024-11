Comedian Michael Mittermeier kommt mit seinem neuen Programm in die Hofer Freiheitshalle

Das neue Live-Programm „Flashback - Die Rückkehr der Zukunft“ ist am Mittwoch zu sehen.

Nach fast vier Jahrzehnten Comedy-Tour geht nun Michael Mittermeier dahin, wo er noch nie gewesen ist: in die Zukunft. Solang es die noch gibt, sagt er. Am morgigen Mittwoch gastiert der Comedy-Star mit seinem neuen Live-Programm „Flashback - Die Rückkehr der Zukunft“ in der Freiheitshalle Hof und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise...