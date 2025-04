Da kann das Wetter im Vogtland sein, wie es will: In Altensalz wird seit 99 Jahren angebadet

Tradition kennt kein Pardon: Auch bei windigem und regnerischem Wetter baden Plauener Wasserfreunde am Freitag vor Ostern in Altensalz an. Womit sie sich dieses Mal trösten konnten.

Zum 99. Mal in der Geschichte des Plauener Wasserballs gingen Vereinsmitglieder und Wasserfreunde am Karfreitag in Altensalz Anbaden. Nach der Wanderung von der Straßenbahn-Endhaltestelle Reusa stärkten sich die Männer und Frauen im Gasthof Altensalz und schmiedeten erste Pläne für das 100. Jubiläum. Punkt 11.30 Uhr ging es ans Ufer und ins...