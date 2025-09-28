Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Vogtland
  • |
  • Plauen
  • |

  • Das hat Plauen noch nicht erlebt: Großes Weihnachtssingen Mitte Dezember im Schlosshof

In Plauen wird es am 13. Dezember erstmals ein großes Weihnachtssingen geben. Zu den Vorreitern im Vogtland gehört Auerbach (Foto), wo bereits 2022 gesungen wurde.
In Plauen wird es am 13. Dezember erstmals ein großes Weihnachtssingen geben. Zu den Vorreitern im Vogtland gehört Auerbach (Foto), wo bereits 2022 gesungen wurde. Bild: David Rötzschke
In Plauen wird es am 13. Dezember erstmals ein großes Weihnachtssingen geben. Zu den Vorreitern im Vogtland gehört Auerbach (Foto), wo bereits 2022 gesungen wurde.
In Plauen wird es am 13. Dezember erstmals ein großes Weihnachtssingen geben. Zu den Vorreitern im Vogtland gehört Auerbach (Foto), wo bereits 2022 gesungen wurde. Bild: David Rötzschke
Plauen
Das hat Plauen noch nicht erlebt: Großes Weihnachtssingen Mitte Dezember im Schlosshof
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Kiwanis Club Plauen plant Mitte Dezember eine besondere Benefizveranstaltung für die ganze Familie. Zahlreiche Mitwirkende werden auf der Bühne stehen. Nächste Woche beginnt der Kartenvorverkauf.

Es gibt sie bereits unter anderem in Köln, Berlin und Leipzig. Für Plauen wird das Weihnachtsliedersingen in diesem Jahr eine Premiere sein. Es findet am Samstag, 13. Dezember, als Benefizveranstaltung auf dem früheren Plauener Schlossgelände statt, dem heutigen Domizil der Dualen Hochschule. Die Bildungseinrichtung ist neben dem Theater...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:20 Uhr
2 min.
Kältekammer Sachsens: Kühnhaide erlebt eisigen Wochenbeginn
Mit einer dünnen Eisschicht bedeckt: Gräser im Schwarzwassertal.
Im Erzgebirge zeigt der Herbst seine frostige Seite. Kühnhaide verzeichnet extreme Temperaturen. Nebelschwaden und Eis verwandeln den Ort in eine winterliche Kulisse.
André März
30.09.2025
5 min.
Netanjahu akzeptiert US-Plan zur Beendigung des Gaza-Kriegs
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu traf US-Präsident Donald Trump am Montag im Weißen Haus.
Israel unterstützt laut Ministerpräsident Netanjahu einen Friedensplan von US-Präsident Trump. So sieht der Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs aus.
24.09.2025
2 min.
Plauener Jugendsinfonieorchester gewinnt Deutschen Jugendorchesterpreis
Musiker des Plauener Vogtlandkonservatoriums gewannen einen Preis.
Musiker des Vogtlandkonservatoriums „Clara Wieck“ haben jetzt bei einem Bundeswettbewerb 2500 Euro abgeräumt. Was sie mit dem Geld anstellen werden.
Sabine Schott
25.09.2025
3 min.
Ex-TV-Moderator Peter Hahne kommt erneut nach Plauen – zwei Gegenkundgebungen angemeldet
Peter Hahne im Februar in der Plauener Festhalle.
Der frühere Nachrichtenmoderator will am Sonntag auf dem Altmarkt über die politische Wende in der DDR sprechen. Die Versammlungsbehörde des Landratsamtes schätzt die Lage als herausfordernd ein.
Nancy Dietrich und Sabine Schott
29.09.2025
4 min.
Einzelhandel im Erzgebirge: Innenstadt verliert das nächste Traditionsgeschäft
Reinhart Unger und Almut Nitzsche in ihrer Buchhandlung bei Sankt Annen an der Großen Kirchgasse.
Vor vier Jahren sind Almut Nitzsche und Reinhart Unger mit ihrer Buchhandlung in Annaberg umgezogen – wegen einer Großbaustelle. Nun erleben beide ein Deja vu.
Antje Flath
30.09.2025
5 min.
Die Knackpunkte in Trumps Friedensplan
Trump und Netanjahu sprachen im Weißen Haus.
Netanjahu stellt sich hinter Trumps Plan für ein Ende des Gaza-Kriegs. Doch darin gibt es noch viele unklare Stellen.
Cindy Riechau und Anna Ringle, dpa
Mehr Artikel