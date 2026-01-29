MENÜ
Der Wiener Comiczeichner und Illustrator Nicolas Mahler erhält den e.o.plauen-Preis 2026.
Jury-Leiter Andreas Platthaus (links) und Preisträger Nicolas Mahler.
Bei der Bekanntgabe des e.o.plauen-Preisträgers 2026 dabei (von links): Hans-Joachim Wunderlich, Preisträger Nicolas Mahler , OB Steffen Zenner, Jury-Chef Andreas Platthaus und Galeristin Sarah Kühnel.
Der Wiener Comiczeichner und Illustrator Nicolas Mahler erhält den e.o.plauen-Preis 2026.
Jury-Leiter Andreas Platthaus (links) und Preisträger Nicolas Mahler.
Bei der Bekanntgabe des e.o.plauen-Preisträgers 2026 dabei (von links): Hans-Joachim Wunderlich, Preisträger Nicolas Mahler , OB Steffen Zenner, Jury-Chef Andreas Platthaus und Galeristin Sarah Kühnel.
Plauen
Das ist der e.o.plauen-Preisträger 2026
Von Peter Albrecht
Der gebürtige Wiener Nicolas Mahler erhält damit in diesem Jahr gleich zwei Auszeichnungen. Denn auch der Wilhelm-Busch-Preis geht an den Künstler. Was ihn auszeichnet.

Der seit 1995 von der e.o.plauen-Gesellschaft und der Stadt Plauen vergebene e.o.plauen-Preis geht in diesem Jahr an den Comic-Zeichner Nicolas Mahler aus Österreich. Der in Wien geborene und dort lebende Cartoonist ist 57 Jahre alt und seit 1988 künstlerisch tätig. Er gilt als einer der prägendsten Akteure der deutschsprachigen Comic-Szene...
