Das ist jetzt die offizielle Chefin des Erich-Ohser-Hauses in Plauen

Plauen
In der Galerie e.o.plauen arbeitet Sarah Kühnel schon länger. Nun ist sie auch ganz offiziell Leiterin des Museums. Sie hat viel vor in der Kultureinrichtung.
Probezeit erfolgreich absolviert: Seit 1. Februar und nach über einem Jahr kommissarischer sowie administrativer Leitung ist Sarah Kühnel nun offiziell die neue Fachdirektorin der Galerie e.o.plauen in der Nobelstraße. In diesen Zeitraum fiel auch die Etablierung der Kultureinrichtung zum eigenständigen Kunstmuseum Erich Ohser – vor gut...
