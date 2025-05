Das Puppentheater aus Zwickau wartet bald auch in Plauen mit höheren Preisen auf

Wer nächste Woche den Klassiker „Michel in der Suppenschüssel“ erleben will, braucht noch nicht mehr Geld einplanen. Doch noch im Sommer gilt die Anpassung.

Ab August müssen Besucher des Zwickauer Puppentheaters auch in Plauen etwas tiefer in die Tasche greifen. Der Stadtrat hat jüngst eine Erhöhung der Eintrittspreise für die Gastspiele beschlossen. Es handele sich um eine Anpassung an die Preise in Zwickau, so Hardy Herold vom Kulturreferat der Stadt. Allerdings sei darauf geachtet worden, dass...