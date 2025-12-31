Das sind die schönsten Bilder des Jahres 2025 aus dem Vogtland

Plauen
Das Jahr 2025 verabschiedet sich. Für die Vogtländer war es wieder ereignisreich. Auch viele besondere, meist schöne Dinge werden in Erinnerung bleiben – wie die Fotos in diesem Beitrag zeigen.
Worüber sprechen die Vogtländer, wenn sie auf das zu Ende gehende Jahr zurückblicken? Für die Einwohner von Gunzen gehören Erinnerungen an den Besuch des MDR-Fernsehteams im Januar dazu, als für die Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ gedreht wurde. Mit einem 80 Kilo schweren Riesenkloß sorgten sie für Gesprächsstoff.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.