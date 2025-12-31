Das sind die schönsten Bilder des Jahres 2025 aus dem Vogtland

Bei den Plauener Wiesn im September kochte die Stimmung im Festzelt förmlich. Die Band Fetzentaler heizte den Vogtländern ordentlich ein. Bild: Ellen Liebner

Die Einwohner von Gunzen haben im Januar einen 80 Kilo schweren XXL-Kloß für die Dreharbeiten der MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ gekocht. Bild: Christian Schubert

Jungfernfahrt im Freizeitpark Plohn: Im April ist das neue Fahrgeschäft „Aqualuna & die Wunschschaukel“ offiziell eröffnet worden. Bild: Thomas Voigt

Eberhard Birkholz (rechts) enthüllte im März das gefundene Flugzeugteil (oben) aus dem Zweiten Weltkrieg im Plauener Luftschutzmuseum. Bergknappenchef Gert Müller (links) freute sich, die Ausstellung erweitern zu können. Bild: Ellen Liebner

Das Vogtlandmuseum Plauen unterstützte im Sommer das Team vom Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer für einen Weltrekordversuch. Anlässlich des 700. Stadtjubiläums von Zeulenroda-Triebes wurden hierzu im Museum Socken gesammelt. Simone Lopes de Silva und Frances Gottschalk halfen mit. Bild: Ellen Liebner

Die Nummer 2 der größten Ziegelsteinbrücken der Welt erstrahlt neu: die Elstertalbrücke. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit wurde im Dezember die Sanierung des historischen Bauwerks abgeschlossen. Bild: Jan Woitas/dpa

Andreas Stephan, Plauens Maler-Chef (links), und Kollege Andy Puschner mit den neuen Figuren von Vater und Sohn. Sie wurden aus langlebigem Kunststoff gefertigt. Bild: Ellen Liebner

2025 gab es Obst in Hülle und Fülle. Susann Bauer von der Gartensparte An der Talsperre in Falkenstein lud zum Naschen ein. Bild: Cornelia Henze

Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf öffnete im September. Zuvor gab es für Mitarbeiterin Sarah Kaiser viel zu tun. Bild: Johannes Schmidt

Noah (12) aus Schwarzbach traf im August im Weischlitzer Globus-Markt auf Roboter Globy. Bild: Ellen Liebner