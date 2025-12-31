Das sind die schönsten Bilder des Jahres 2025 aus dem Vogtland

MENÜ
Bei den Plauener Wiesn im September kochte die Stimmung im Festzelt förmlich. Die Band Fetzentaler heizte den Vogtländern ordentlich ein.
Bei den Plauener Wiesn im September kochte die Stimmung im Festzelt förmlich. Die Band Fetzentaler heizte den Vogtländern ordentlich ein. Bild: Ellen Liebner
Die Einwohner von Gunzen haben im Januar einen 80 Kilo schweren XXL-Kloß für die Dreharbeiten der MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ gekocht.
Die Einwohner von Gunzen haben im Januar einen 80 Kilo schweren XXL-Kloß für die Dreharbeiten der MDR-Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ gekocht. Bild: Christian Schubert
Jungfernfahrt im Freizeitpark Plohn: Im April ist das neue Fahrgeschäft „Aqualuna & die Wunschschaukel“ offiziell eröffnet worden.
Jungfernfahrt im Freizeitpark Plohn: Im April ist das neue Fahrgeschäft „Aqualuna & die Wunschschaukel“ offiziell eröffnet worden. Bild: Thomas Voigt
Eberhard Birkholz (rechts) enthüllte im März das gefundene Flugzeugteil (oben) aus dem Zweiten Weltkrieg im Plauener Luftschutzmuseum. Bergknappenchef Gert Müller (links) freute sich, die Ausstellung erweitern zu können.
Eberhard Birkholz (rechts) enthüllte im März das gefundene Flugzeugteil (oben) aus dem Zweiten Weltkrieg im Plauener Luftschutzmuseum. Bergknappenchef Gert Müller (links) freute sich, die Ausstellung erweitern zu können. Bild: Ellen Liebner
Das Vogtlandmuseum Plauen unterstützte im Sommer das Team vom Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer für einen Weltrekordversuch. Anlässlich des 700. Stadtjubiläums von Zeulenroda-Triebes wurden hierzu im Museum Socken gesammelt. Simone Lopes de Silva und Frances Gottschalk halfen mit.
Das Vogtlandmuseum Plauen unterstützte im Sommer das Team vom Tourismuszentrum Zeulenrodaer Meer für einen Weltrekordversuch. Anlässlich des 700. Stadtjubiläums von Zeulenroda-Triebes wurden hierzu im Museum Socken gesammelt. Simone Lopes de Silva und Frances Gottschalk halfen mit. Bild: Ellen Liebner
Die Nummer 2 der größten Ziegelsteinbrücken der Welt erstrahlt neu: die Elstertalbrücke. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit wurde im Dezember die Sanierung des historischen Bauwerks abgeschlossen.
Die Nummer 2 der größten Ziegelsteinbrücken der Welt erstrahlt neu: die Elstertalbrücke. Nach mehr als vier Jahren Bauzeit wurde im Dezember die Sanierung des historischen Bauwerks abgeschlossen. Bild: Jan Woitas/dpa
Andreas Stephan, Plauens Maler-Chef (links), und Kollege Andy Puschner mit den neuen Figuren von Vater und Sohn. Sie wurden aus langlebigem Kunststoff gefertigt.
Andreas Stephan, Plauens Maler-Chef (links), und Kollege Andy Puschner mit den neuen Figuren von Vater und Sohn. Sie wurden aus langlebigem Kunststoff gefertigt. Bild: Ellen Liebner
2025 gab es Obst in Hülle und Fülle. Susann Bauer von der Gartensparte An der Talsperre in Falkenstein lud zum Naschen ein.
2025 gab es Obst in Hülle und Fülle. Susann Bauer von der Gartensparte An der Talsperre in Falkenstein lud zum Naschen ein. Bild: Cornelia Henze
Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf öffnete im September. Zuvor gab es für Mitarbeiterin Sarah Kaiser viel zu tun.
Das neue Erlebnismuseum Perlmutter in Adorf öffnete im September. Zuvor gab es für Mitarbeiterin Sarah Kaiser viel zu tun. Bild: Johannes Schmidt
Noah (12) aus Schwarzbach traf im August im Weischlitzer Globus-Markt auf Roboter Globy.
Noah (12) aus Schwarzbach traf im August im Weischlitzer Globus-Markt auf Roboter Globy. Bild: Ellen Liebner
Im Oelsnitzer Stadtteil Untermarxgrün hatte in diesem Jahr ein Storchenpaar den neuen Nistplatz nahe der Feuerwache bezogen.
Im Oelsnitzer Stadtteil Untermarxgrün hatte in diesem Jahr ein Storchenpaar den neuen Nistplatz nahe der Feuerwache bezogen. Bild: Helmut Schneider
Plauen
Das sind die schönsten Bilder des Jahres 2025 aus dem Vogtland
Redakteur
Von Bernd Jubelt
Das Jahr 2025 verabschiedet sich. Für die Vogtländer war es wieder ereignisreich. Auch viele besondere, meist schöne Dinge werden in Erinnerung bleiben – wie die Fotos in diesem Beitrag zeigen.

Worüber sprechen die Vogtländer, wenn sie auf das zu Ende gehende Jahr zurückblicken? Für die Einwohner von Gunzen gehören Erinnerungen an den Besuch des MDR-Fernsehteams im Januar dazu, als für die Sendung „Unser Dorf hat Wochenende“ gedreht wurde. Mit einem 80 Kilo schweren Riesenkloß sorgten sie für Gesprächsstoff.
