Das Vogtland schwitzt: Wo die Hitze am Mittwoch Rekorde brach - und wo nicht

Im sonst eher kühlen Vogtland sind am 2. Juli Temperaturen weit über 30 Grad gemessen worden. Der Deutsche Wetterdienst hat exakte Werte veröffentlicht.

Am Donnerstag gönnt das Wetter Hitzegeplagten eine Pause. Noch am Mittwoch maß der Deutsche Wetterdienst Rekordtemperaturen. In Plauen kletterte das Quecksilber auf 35,7 Grad Celsius. Der bisherige Rekord für einen 2. Juli lag bei 34,2 Grad. Das war 1952 der Fall. Der absolute Hitzerekord für Plauen mit 37,8 Grad stammt vom 7. August 2015.