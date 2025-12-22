Das war der Plauener Weihnachtsmarkt 2025: „Für uns lief es in diesem Jahr sogar besser“

Nach 28 Tagen schließt der größte Weihnachtsmarkt im Vogtland am Montagabend offiziell wieder die Pforten. Wie neue und alteingesessene Händler das bunte Adventstreiben bewerten und was die Besucher sagen.

Zwei Tage vor Heiligabend hieß es am Montag Endspurt für den Plauener Weihnachtsmarkt 2025. Die Auslagen gut gefüllt, startete der Budenzauber am letzten Tag noch einmal in die Charme-Offensive.