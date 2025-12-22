Plauen
Nach 28 Tagen schließt der größte Weihnachtsmarkt im Vogtland am Montagabend offiziell wieder die Pforten. Wie neue und alteingesessene Händler das bunte Adventstreiben bewerten und was die Besucher sagen.
Zwei Tage vor Heiligabend hieß es am Montag Endspurt für den Plauener Weihnachtsmarkt 2025. Die Auslagen gut gefüllt, startete der Budenzauber am letzten Tag noch einmal in die Charme-Offensive.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.